Малкина решили не наказывать

Форвард «Питтсбурга» Малкин не будет наказан за грубый силовой прием

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не получит дисквалификацию за за грубый силовой прием в матче против "Вашингтона", сообщает ТАСС

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В начале третьего периода Малкин ударил в голову форварда команды соперников Ти Джея Оши за что получил матч-штраф.

По информации Sportsnet, российский форвард не будет наказан.

Матч выиграл "Вашингтон" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Малкин был удален до конца матча с "Вашингтоном" за силовой прием.