Малкина решили не наказывать

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не получит дисквалификацию за за грубый силовой прием в матче против "Вашингтона", сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В начале третьего периода Малкин ударил в голову форварда команды соперников Ти Джея Оши за что получил матч-штраф.
По информации Sportsnet, российский форвард не будет наказан.
Матч выиграл "Вашингтон" со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что Малкин был удален до конца матча с "Вашингтоном" за силовой прием.