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Малкина решили не наказывать
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Форвард «Питтсбурга» Малкин не будет наказан за грубый силовой прием 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не получит дисквалификацию за за грубый силовой прием в матче против "Вашингтона", сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В начале третьего периода Малкин ударил в голову форварда команды соперников Ти Джея Оши за что получил матч-штраф.
По информации Sportsnet, российский форвард не будет наказан.
Матч выиграл "Вашингтон" со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что Малкин был удален до конца матча с "Вашингтоном" за силовой прием.
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