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«Флорида» проиграла «Рейнджерс»
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«Флорида» проиграла «Рейнджерс», Хоффман набрал очки в 15-м матче подряд 

ТАСС + ещё 61 6 часов назад
Фото: © AP Photo/Paul Vernon
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Флориду" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий "Пантерз" Майк Хоффман набрал два очка и продлил свою результативную серию до 15 матчей.
В составе победителей отличились Филип Хитил (4-я минута), Брендан Смит (12), Владислав Наместников (23) и Крис Крайдер (48). У гостей шайбы забросили Хоффман (5) и Аорон Экблад (11). Хоффман отметился результативной передачей в эпизоде с голом Экблада. Также голевой пас на счету российского нападающего "Флориды" Евгения Дадонова.
В предыдущем матче с "Коламбусом" (3:7) Хоффман превзошел клубный рекорд россиянина Павла Буре (13 результативных матчей подряд), поставленный в сезоне-1999/00. Серия Хоффмана началась 14 октября текущего года в матче с "Ванкувером". За 17 игр он записал на свой счет 18 (8 шайб + 10 передач) баллов за результативность. Абсолютный рекорд лиги по продолжительности результативной серии был установлен в сезоне-1983/84, когда форвард "Эдмонтона" Уэйн Гретцки набирал очки в 51 игре кряду (61+ 92).
В матче с "Коламбусом" Дадонов впервые за 13 игр не смог набрать очков. Ранее он и Хоффман повторили достижение нападающих "Питтсбурга" Сидни Кросби и Евгения Малкина, став первыми одноклубниками с сезона-2007/08, набиравшими очки минимум в 12 играх подряд. На счету Дадонова теперь 18 (8+10) очков в 17 матчах.
Для Наместникова шайба в ворота "Флориды" стала второй в сезоне. Всего на его счету 8 (2+6) очков.
"Флорида" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 матчах. "Рейнджерс" идет восьмым (20 игр, 22 очка). В следующем матче "Флорида" сыграет на выезде с "Оттавой" 20 ноября, "Нью-Йорк Рейнджерс" в этот же день примет "Даллас".
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