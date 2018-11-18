«Флорида» проиграла «Рейнджерс», Хоффман набрал очки в 15-м матче подряд

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Флориду" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий "Пантерз" Майк Хоффман набрал два очка и продлил свою результативную серию до 15 матчей.

В предыдущем матче с "Коламбусом" (3:7) Хоффман превзошел клубный рекорд россиянина Павла Буре (13 результативных матчей подряд), поставленный в сезоне-1999/00. Серия Хоффмана началась 14 октября текущего года в матче с "Ванкувером". За 17 игр он записал на свой счет 18 (8 шайб + 10 передач) баллов за результативность. Абсолютный рекорд лиги по продолжительности результативной серии был установлен в сезоне-1983/84, когда форвард "Эдмонтона" Уэйн Гретцки набирал очки в 51 игре кряду (61+ 92).

В матче с "Коламбусом" Дадонов впервые за 13 игр не смог набрать очков. Ранее он и Хоффман повторили достижение нападающих "Питтсбурга" Сидни Кросби и Евгения Малкина , став первыми одноклубниками с сезона-2007/08, набиравшими очки минимум в 12 играх подряд. На счету Дадонова теперь 18 (8+10) очков в 17 матчах.

Для Наместникова шайба в ворота "Флориды" стала второй в сезоне. Всего на его счету 8 (2+6) очков.

"Флорида" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 матчах. "Рейнджерс" идет восьмым (20 игр, 22 очка). В следующем матче "Флорида" сыграет на выезде с "Оттавой" 20 ноября, "Нью-Йорк Рейнджерс" в этот же день примет "Даллас".