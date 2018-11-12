Пастрняк назван первой звездой дня НХЛ

Хоккеист «Бостона» Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четырех матчах на прошлой неделе Пастрняк набрал семь очков (пять голов + две передачи), а его команда одержала три победы. Форвард сравнял счет в победной игре с "Далласом" (2:1), оформил третий хет-трик в карьере в матче против "Торонто" (5:1), а также забросил шайбу в игре с "Вегасом" (4:1), став шестым хоккеистом в истории "Бостона", который забросил 16 шайб в стартовых 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой признан нападающий "Виннипега" Блейк Уилер, на прошлой неделе отметившийся одним голом и шестью результативными передачами в двух матчах, которые завершились с одинаковым счетом 5:2 (против "Колорадо" и "Нью-Джерси").