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Пастрняк назван первой звездой дня НХЛ
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Хоккеист «Бостона» Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ 

ТАСС + ещё 14 4 часа назад
Фото: AP Photo/Winslow Townson
Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В четырех матчах на прошлой неделе Пастрняк набрал семь очков (пять голов + две передачи), а его команда одержала три победы. Форвард сравнял счет в победной игре с "Далласом" (2:1), оформил третий хет-трик в карьере в матче против "Торонто" (5:1), а также забросил шайбу в игре с "Вегасом" (4:1), став шестым хоккеистом в истории "Бостона", который забросил 16 шайб в стартовых 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Второй звездой признан нападающий "Виннипега" Блейк Уилер, на прошлой неделе отметившийся одним голом и шестью результативными передачами в двух матчах, которые завершились с одинаковым счетом 5:2 (против "Колорадо" и "Нью-Джерси").
Третьей звездой стал форвард "Филадельфии" Клод Жиру. В трех матчах предыдущей недели он набрал 8 очков (3+5). Команда одержала три победы и поднялась на второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции.
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