Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

Это стало возможным после победы национальной команды Финляндии над сборной Чехии со счетом 3:0.

Таким образом россияне, навравшие 6 очков в двух сыгранных матчах из трёх, стали недосягаемы для соперников. Финляндия и Швеция занимают второе и третье места соответственно, набрав по 3 очка. Чехи, не набравшие очков замыкают турнирную таблицу. Поскольку сборная России одержала победы над командами Финляндии и Швеции, то победитель очного противостояния этих команд не сможет обойти россиян в турнирной таблице.

Российская сборная в седьмой раз в истории стала победителем Кубка Карьяла в рамках Еврохоккейтура.