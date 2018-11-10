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Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла
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Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
Это стало возможным после победы национальной команды Финляндии над сборной Чехии со счетом 3:0.
Таким образом россияне, навравшие 6 очков в двух сыгранных матчах из трёх, стали недосягаемы для соперников. Финляндия и Швеция занимают второе и третье места соответственно, набрав по 3 очка. Чехи, не набравшие очков замыкают турнирную таблицу. Поскольку сборная России одержала победы над командами Финляндии и Швеции, то победитель очного противостояния этих команд не сможет обойти россиян в турнирной таблице.
Российская сборная в седьмой раз в истории стала победителем Кубка Карьяла в рамках Еврохоккейтура.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв оценил игру сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией.
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