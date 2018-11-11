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Сидоренко возглавил минский клуб КХЛ «Динамо»
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Сидоренко возглавил минский клуб КХЛ «Динамо» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Андрей Сидоренко назначен на пост главного тренера минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с ним заключен до конца текущего сезона.
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