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«Питтсбург» Малкина проиграл восемь матчей из девяти
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«Питтсбург» Малкина проиграл восемь матчей из девяти 

Газета.Ru + ещё 56 4 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
"Оттава Сенаторз" обыграла команду со счетом 6:4. Это поражение стало восьмым в девяти последних матчах.
Также "Питтсбург" дважды уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (3:6 и 2:3 Б), "Торонто Мэйпл Лифс" (0:5), "Нью-Джерси Дэвилз" (1:5) и "Вашингтону" (1:2), "Нью-Джерси Дэвилз" (2:4), "Тампе-Бэй Лайтнинг" (3:4).
Последний матч, который команда выиграл, был против "Аризоны Койотс", которая была обыграна со счетом 4:0.
"Питтсбург" занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков.
Ранее "Вашингтон" обыграл "Колорадо" благодаря голу Овечкина.
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