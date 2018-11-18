«Питтсбург» Малкина проиграл восемь матчей из девяти

"Питтсбург Пингвинз" потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт"

"Оттава Сенаторз" обыграла команду со счетом 6:4. Это поражение стало восьмым в девяти последних матчах.

Также "Питтсбург" дважды уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (3:6 и 2:3 Б), "Торонто Мэйпл Лифс" (0:5), "Нью-Джерси Дэвилз" (1:5) и "Вашингтону" (1:2), "Нью-Джерси Дэвилз" (2:4), "Тампе-Бэй Лайтнинг" (3:4).

Последний матч, который команда выиграл, был против "Аризоны Койотс", которая была обыграна со счетом 4:0.

"Питтсбург" занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

Ранее "Вашингтон" обыграл "Колорадо" благодаря голу Овечкина.