Известный российский энхаэловец сломал палец

По информации в официальном микроблоге команды в Twitter, в субботнем матче против "Коламбуса" игрок сломал палец. Для восстановления ему понадобится от четырех до шести недель.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Бучневич в 14 матчах забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Следующий матч "Нью-Йорк Рейнджерс" проведет против канадского "Ванкувер Кэнакс" 13 ноября в 03:00 по московскому времени.

Ранее были объявлены три звезды игрового дня в НХЛ.