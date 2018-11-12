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Известный российский энхаэловец сломал палец
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Известный российский энхаэловец сломал палец 

Газета.Ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: Twitter Tom Urtz Jr.
Российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич не сможет играть из-за травмы около месяца, сообщает "Советский спорт".
По информации в официальном микроблоге команды в Twitter, в субботнем матче против "Коламбуса" игрок сломал палец. Для восстановления ему понадобится от четырех до шести недель.
В текущем регулярном сезоне НХЛ Бучневич в 14 матчах забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Следующий матч "Нью-Йорк Рейнджерс" проведет против канадского "Ванкувер Кэнакс" 13 ноября в 03:00 по московскому времени.
Ранее были объявлены три звезды игрового дня в НХЛ.
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