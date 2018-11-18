«Дожали их» — молодежная сборная вернулась в Россию с триумфальной победой в Суперсерии

Суперсерия между РФ и Канадой является своего рода «репетицией» будущего молодежного чемпионата мира. По итогам шести матчей игра завершилась в пользу российских спортсменов со счетом 4:2.

В РФ из победной командировки вернулась российская хоккейная молодежка — спортсмены уверенно выиграли ежегодную Суперсерию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

Триумф российской молодежной сборной — это успех, который ждали все последние годы. Победное шествие спортсменов на родине основоположников хоккея в Суперсерии с Канадой для многих из этих ребят является огромным шагом в карьере. Причем сделать его помогли сделать их самые преданные болельщики, а родным не удалось сдержать эмоции.

По словам нападающего юношеской сборной России по хоккею с шайбой Владислава Цицюра, впечатления от победы отличные, а вот самочувствие «не очень».

«Долго летели, перелет много сил отнял», — поделился спортсмен.

Российским спортсменам нет еще и 20 лет, однако именно на них уже сейчас возлагают главные надежды. Этих хоккеистов называют одними из «наиболее урожайных» с середины 1980-х годов. И сегодня, 17 ноября, они возвращаются из Канады, увешанные золотыми медалями.

Суперсерия между РФ и Канадой — это своего рода репетиция будущего молодежного чемпионата мира. По итогам шести матчей игра завершилась в пользу российских спортсменов со счетом 4:2.

Более чем убедительную победу российские юниоры одержали в последней игре со сборной лиги Квебека, когда, уступая в третьем периоде, всего лишь за 14 секунд до конца матча они сумели забросить решающую шайбу. Таким образом россияне сравняли счет и досрочно обеспечили себе первое место.

По словам тренера молодежной сборной РФ по хоккею Валерия Брагина, российские спортсмены не пропустили в меньшинстве ни одного гола.

«И в плане тактики правильно играли. Никого бы не хотелось выделять. Все самое главное прибавляли от игры к игре», — отметил он.

Овертайм по большому счету уже ничего не решал, в связи с чем дороже стала третья шайба российской сборной в ворота канадцев, автором которой оказался защитник юношеской сборной РФ по хоккею с шайбой Савелий Ольшанский . По его словам, изменить ход игры помогли нужные слова тренера в раздевалке.

«Сами понимали то, что нас поражение не устраивает в основное время. Дима Завгородний хорошо попал — выиграли серию, и потом в овертайме дожали их», — поделился впечатлениями Ольшанский.

А вот по словам капитана молодежной сборной России Павла Шэна, несмотря на всеобщее восхищение канадскими спортсменами, ничего «страшного» в игре с ними нет.

«Все говорят о канадцах, какие они. А мы увидели их вживую, сыграли с ними. И обыграли их 4:2 в серии. То есть ничего страшного там нет. Мы такие же, как и они», — рассказал он.

До главного старта года остается чуть больше месяца. В 2017 году на чемпионате мира по хоккею российские спортсмены остановились на стадии четвертьфинала. В этом году у них есть все шансы побороться за победу. На групповом этапе им предстоит сразиться с канадской командой, которую уже научились обыгрывать.