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Сборная России U20 по хоккею выиграла Суперсерию-2018
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Сборная России U20 по хоккею выиграла Суперсерию-2018 

RT на русском + ещё 57 8 часов назад
Фото: fhr.ru
Молодёжная сборная России одержала победу в шестом матче Суперсерии, в которой подопечные Валерия Брагина играли против сборных канадских юниорских лиг.
Отыгравшись за 14 секунд до конца основного времени, сборная России в овертайме обыграла юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) со счётом 3:2.
Общий счёт стал 4:2. Россияне в четвёртый раз выиграли Суперсерию-2018. Ранее они побеждали в 2010, 2012 и 2014 годах.
Ранее сообщалось, что Юниорская сборная России по хоккею выиграла Мировой кубок вызова.
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