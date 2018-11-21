ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, обыграв «Сочи»

Московский ЦСКА взял вверх над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, эта победа стала 11-й подряд для красно-синих.

В следующем матче ЦСКА сыграет с петербургским СКА, а «Сочи» — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

В других матчах КХЛ хабаровский «Амур» по буллитам переиграл московский «Спартак» (1:0), «Куньлунь» одержал победу над минским «Динамо» (4:1), а финский «Йокерит» одолел омский «Авангард» (7:4).

Ранее «Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.