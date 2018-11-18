«Сибирь» обыграла московское «Динамо»

«Сибирь» впервые в нынешнем сезоне КХЛ одержала две победы подряд, обыграв «Динамо»

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев площадки.

Таким образом «Сибирь» впервые в сезоне одержала две победы подряд, а «Динамо» не сумело продлить свою победную серию, остановившеюся на отметке в два матча.

В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев»на выезде победил казахстанский «Барыс» со счётом 3:0.