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«Сибирь» обыграла московское «Динамо»
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«Сибирь» впервые в нынешнем сезоне КХЛ одержала две победы подряд, обыграв «Динамо» 

RT на русском + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев площадки.
Победу «Сибири» принесли шайбы Владимира Первушина, Юкки Пельтолы, Никиты Михайлова, Джордана Карона, Глеба Зырянова и Александра Шарова.
«Динамо» ответило голами Микса Индрашиса, Вячеслава Кулёмина, Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого.
Таким образом «Сибирь» впервые в сезоне одержала две победы подряд, а «Динамо» не сумело продлить свою победную серию, остановившеюся на отметке в два матча.
В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев»на выезде победил казахстанский «Барыс» со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» по буллитам обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
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