Хелльберг прокомментировал матч против «Трактора»

Вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал матч с челябинским «Трактором» (1:0).
«Иногда бывает так, что сложно держать концентрацию на протяжении всего матча — когда соперник атакует редко. Но сегодня был не тот случай: «Трактор» регулярно доставлял неудобства, заставлял быть начеку», — цитируют «Невские новости» Хелльберга.
Он отметил, что и сам старался не расслабляться ни на минуту.
Ранее сообщалось, что в следующем матче СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» — с казанским «Ак Барсом».
Также двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН прокомментировал включение двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева в Зал хоккейной славы в Торонто.