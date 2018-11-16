Вратарь СКА Хелльберг прокомментировал матч против «Трактора»

Вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал матч с челябинским «Трактором» (1:0).

«Иногда бывает так, что сложно держать концентрацию на протяжении всего матча — когда соперник атакует редко. Но сегодня был не тот случай: «Трактор» регулярно доставлял неудобства, заставлял быть начеку», — цитируют «Невские новости» Хелльберга.

Он отметил, что и сам старался не расслабляться ни на минуту.

Ранее сообщалось, что в следующем матче СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» — с казанским «Ак Барсом».