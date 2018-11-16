Ещё
Хелльберг прокомментировал матч против «Трактора»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь СКА Хелльберг прокомментировал матч против «Трактора» 

RT на русском + ещё 2 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал матч с челябинским «Трактором» (1:0).
«Иногда бывает так, что сложно держать концентрацию на протяжении всего матча — когда соперник атакует редко. Но сегодня был не тот случай: «Трактор» регулярно доставлял неудобства, заставлял быть начеку», — цитируют «Невские новости» Хелльберга.
Он отметил, что и сам старался не расслабляться ни на минуту.
Ранее сообщалось, что в следующем матче СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» — с казанским «Ак Барсом».
Также двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН прокомментировал включение двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева в Зал хоккейной славы в Торонто.
RT на русском: последние новости
Передача Орлова не помогла «Вашингтону» избежать поражения от «Виннипега» в НХЛ Самсонов может впервые попасть в заявку на матч НХЛ Сборная России по хоккею U20 переиграла команду QMJHL и вышла вперёд в Суперсерии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она убежала на поле. Мы ее выловили»2
Туктамышева объяснила свои высказывания о Трампе5
Российская фигуристка хотела стать секс-символом1
Загитова рассказала, почему не общается с Ханю
«За такое не сажают»53
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:25
«КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге
Автоспорт
00:32
Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»
Хоккей Статьи
00:12
Шарапова эмоционально отреагировала на снег
Теннис
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
07:56
«Кататься с душой»: Загитова рассказала, как поймала кураж
Фигурное катание Статьи
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
03:56
«Нам показали наше место»
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение