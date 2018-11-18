Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

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Форвард «Далласа» Джейсон Спецца набрал 900-е очко в НХЛ 

LiveSport.Ru + ещё 40 12 часов назад
Фото: nhl.com
Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца отдал голевую передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». 35-летний канадец поучаствовал в голе Роопе Хинца, отличившемся во втором периоде при счёте 1:1. Финн забросил первую шайбу в НХЛ, а Спецца набрал 900-е очко.
Видео гола, в котором поучаствовал Спецца, можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере». После двух периодов клуб из Техаса обыгрывает соперника со счётом 4:1. Канадец проводит 1009-й матч в лиге, он забросил 328 шайб и отдал 572 результативные передачи. Спецца выступает за «Даллас» с сезона-2014/15, ранее он защищал цвета «Оттавы Сенаторз», в составе которой добирался до финала Кубка Стэнли.
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