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Панарин и Бобровский добыли до «Коламбуса» победу
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Панарин и Бобровский добыли до «Коламбуса» победу над «Каролиной» 

Вести.Ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: www.nhl.com/ru
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на чужом льду обыграл "Каролину Харрикейнз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей хет-трик оформил Кэм Аткинсон, а российский нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам из 31. Форвард "Каролины" Андрей Свечников результативными действиями не отметился.
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