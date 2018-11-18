КХЛ. «Сибирь» справилась с московским «Динамо»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем в Новосибирске, где "Сибирь" принимала московское "Динамо". Хозяева площадки одержали победу со счетом 6:4.

"Динамо" с 25 очками идет восьмым на Западе. У "Сибири" стало 17 очков, что позволяет ей занимать предпоследнее, 12 место в Восточной конференции.