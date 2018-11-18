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«Сибирь» справилась с московским «Динамо»
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КХЛ. «Сибирь» справилась с московским «Динамо» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: hcsibir.ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем в Новосибирске, где "Сибирь" принимала московское "Динамо". Хозяева площадки одержали победу со счетом 6:4.
Микс Индрашис вывел гостей вперед на 6 минуте, но уже на 10 минуте равновесие было восстановлено после гола Василия Первушина. Результативным стал второй период, в котором "Сибирь" забросила три шайбы (Юкка Пельтола, Никита Михайлов и Джордан Карон), а "Диамо" — одну (Вячеслав Кулемин). В третьей 20-минутке Глеб Зырянов в пятый раз огорчил вратаря москвичей Александра Еременко. Но динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий поставили победу хозяев под сомнение 5:4. "Динамо" заменило врааря шестым полевым игроком и пропустило шестую шайбу. Пустые ворота поразил Александр Шаров.
"Динамо" с 25 очками идет восьмым на Западе. У "Сибири" стало 17 очков, что позволяет ей занимать предпоследнее, 12 место в Восточной конференции.
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