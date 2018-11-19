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Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»
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Хоккеист из США назвал россиянок «чернобыльскими уродами» 

Рамблер + ещё 18 5 часов назад
Американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах, рассказал о жизни в России и российских женщинах в подкасте Spittin’ Chicklets. Об этом сообщает «Чемпионат».
По мнению Уитни, в России женщины «либо шикарные, либо полные замарашки», и третьего не дано. Некоторые россиянки, которых он встречал, оказались «настоящими бомбами», а другие — «отвратительными».
«Либо [теннисистка Анна] Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил он.
С Уитни согласился канадский хоккеист Эдвард Перселл, выступавший за «Авангард». Канадец добавил, что российские мужчины тоже выглядят плохо: по его мнению, у них либо плохие причёски, либо они «просто уроды».
Милонов встал на защиту российских женщин
Канадский игрок Пол Биссоннетт добавил, что в России с женщинами обращаются плохо.
Ранее Уитни жаловался на расцвет «эпохи курения» в России и рассказывал, что однажды встретил медсестру, которая курила, измеряя ему давление. По его мнению, западным хоккеистам можно играть в российских клубах только ради того, чтобы «ощутить невероятное блаженство» после возвращения домой.
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