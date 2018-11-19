Фетисов ответил оскорбившему россиянок хоккеисту

Бывший хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов прокомментировал слова экс-игрока «Сочи» Райана Уитни о российских женщинах. Как сообщает «360», Фетисов назвал россиянок самыми красивыми в мире.

Ранее американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах, заявил, что в России женщины либо шикарные, как теннисистка Анна Курникова , либо «полные замарашки» и «чернобыльские уроды с тремя глазами».

«Выйди на улицу, оглянись вокруг и посмотри на наших женщин. <…> Поверьте, у нас самые красивые женщины в мире. Я же знаю, о чем говорю», — возмутился Фетисов.

Он назвал слова Уитни глупостью, а самого хоккеиста — глупым человеком, который «не туда смотрел».