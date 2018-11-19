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Фетисов ответил оскорбившему россиянок хоккеисту
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Фетисов ответил оскорбившему россиянок хоккеисту 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов прокомментировал слова экс-игрока «Сочи» Райана Уитни о российских женщинах. Как сообщает «360», Фетисов назвал россиянок самыми красивыми в мире.
Ранее американский хоккеист Райан Уитни, выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах, заявил, что в России женщины либо шикарные, как теннисистка Анна Курникова, либо «полные замарашки» и «чернобыльские уроды с тремя глазами».
«Выйди на улицу, оглянись вокруг и посмотри на наших женщин. <…> Поверьте, у нас самые красивые женщины в мире. Я же знаю, о чем говорю», — возмутился Фетисов.
Он назвал слова Уитни глупостью, а самого хоккеиста — глупым человеком, который «не туда смотрел».
Слова Уитни также прокомментировала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, передает РИА Новости. По ее мнению, у американца «с головой плохо».
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