Ещё
Порядок перехода юных спортсменов предлагают изменить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Порядок перехода юных спортсменов из клубов предлагают изменить 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Спортивным федерациям предлагают ограничить полномочия по установлению денежных компенсаций при переходе несовершеннолетних спортсменов из одних спортивных клубов в другие. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
Автором инициативы стало Заксобрание Ленинградской области. Изменения предлагается внести в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законопроект есть в распоряжении «Парламентской газеты».
В настоящее время российским спортивным федерациям разрешено устанавливать нормы по условиям перехода спортсменов в другие спортивные клубы или другие спортивные организации, в том числе несовершеннолетних спортсменов, не состоящих в трудовых отношениях с клубом или школой, где они тренировались. Так, компенсация за переход хоккеиста до 12 лет составляет от 150 тысяч рублей, за 14-летнего — от 400 тысяч, отмечают авторы законопроекта.
При этом даже когда несовершеннолетний хоккеист тренируется в государственной бюджетной организации и переходит в другую государственную бюджетную организацию, последняя должна перевести первой денежную компенсацию в определённом размере. В бюджеты таких организаций такая статья расходов не заложена, что создаёт препятствия для спортсменов, желающих перейти в другой спортклуб, если руководители двух организаций не договорятся обойтись без денег.
Законопроект даст возможность талантливым несовершеннолетним спортсменам тренироваться в бюджетных физкультурно-спортивных организациях без каких-либо финансовых ограничений, отмечается в пояснительной записке.
Парламентская газета: последние новости
Дегтярев ответил на слова американского хоккеиста о российских женщинах Загитова заявила, что мировой рекорд для нее ничего не значит Россиянин впервые победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петров и Боширов «Спартака»5
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»467
Фетисов ответил оскорбившему россиянок хоккеисту1
Появилось видео задержания Аленичева35
Юношеская сборная РФ вышла в элитный раунд Евро-2019
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
03:26
Петров и Боширов «Спартака»
Футбол
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
02:17
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»
Хоккей
00:32
Появилось видео задержания Аленичева
Футбол
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение