Порядок перехода юных спортсменов предлагают изменить

Порядок перехода юных спортсменов из клубов предлагают изменить

Спортивным федерациям предлагают ограничить полномочия по установлению денежных компенсаций при переходе несовершеннолетних спортсменов из одних спортивных клубов в другие. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму

Автором инициативы стало Заксобрание Ленинградской области. Изменения предлагается внести в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законопроект есть в распоряжении « Парламентской газеты ».

В настоящее время российским спортивным федерациям разрешено устанавливать нормы по условиям перехода спортсменов в другие спортивные клубы или другие спортивные организации, в том числе несовершеннолетних спортсменов, не состоящих в трудовых отношениях с клубом или школой, где они тренировались. Так, компенсация за переход хоккеиста до 12 лет составляет от 150 тысяч рублей, за 14-летнего — от 400 тысяч, отмечают авторы законопроекта.

При этом даже когда несовершеннолетний хоккеист тренируется в государственной бюджетной организации и переходит в другую государственную бюджетную организацию, последняя должна перевести первой денежную компенсацию в определённом размере. В бюджеты таких организаций такая статья расходов не заложена, что создаёт препятствия для спортсменов, желающих перейти в другой спортклуб, если руководители двух организаций не договорятся обойтись без денег.

Законопроект даст возможность талантливым несовершеннолетним спортсменам тренироваться в бюджетных физкультурно-спортивных организациях без каких-либо финансовых ограничений, отмечается в пояснительной записке.