«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.
В составе «Тампы» отличились Мэтью Жозеф, Никита Кучеров, Янни Гурд, Адам Эрн, Стивена Стэмкос, Райан Макдона и Дэн Джирарди. У гостей шайбы забрасывали Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отметился двумя результативными передачами.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Флорида» — с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее «Вашингтон» победил «Чикаго» в НХЛ, Овечкин сделал результативную передачу.