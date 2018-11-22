Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Флорида» — с « Каролиной Харрикейнз ».

Ранее «Вашингтон» победил «Чикаго» в НХЛ, Овечкин сделал результативную передачу.