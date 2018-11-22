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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ 

RT на русском + ещё 19 3 часа назад
Фото: Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.
В составе «Тампы» отличились Мэтью Жозеф, Никита Кучеров, Янни Гурд, Адам Эрн, Стивена Стэмкос, Райан Макдона и Дэн Джирарди. У гостей шайбы забрасывали Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отметился двумя результативными передачами.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Флорида» — с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее «Вашингтон» победил «Чикаго» в НХЛ, Овечкин сделал результативную передачу.
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Стивен Стэмкос , Каролина Харрикейнз , Райан Макдона , Майк Хоффман , Трой Брауэр , Александр Барков , Никита Кучеров , Дэн Джирарди , Хоккей
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