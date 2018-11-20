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Мамин вернулся в ЦСКА
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Нападающий «Флориды» Мамин официально вернулся в ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард американского "Флорида Пантерз" Максим Мамин официально вернулся в московский ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
По информации агентства Шуми Бабаева, нападающий будет выступать за армейский клуб остаток сезона, чтобы получить игровую практику.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мамин играл в семи матчах, но очков не набрал. Всего за карьеру в американской команде он участвовал в 33 встречах.
Напомним, что хоккеист уже являлся частью московского клуба с 2014 по 2017 год.
Ранее в регулярном чемпионате НХЛ "Флорида" в овертайме победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2.
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