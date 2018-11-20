Американцу ответили на слова об уродстве россиянок

Хоккеистки ответили американцу на слова об уродстве россиянок

«Я просто в шоке! — призналась Морозова. — Американки — далеко не красавицы. У всех разные вкусы. Кого ты вообще такой, чтобы так говорить!? Не нравится — не смотри!», — заявила «Спорт-Экспрессу» голкипер женской хоккейной сборной России Надежда Морозова.

«Нормальный мужик такого не скажет. Значит он сам не мужчина. Пускай на себя в зеркало посмотрит», — добавила Смоленцева.

Ранее на слова Райана Уитни отреагировал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников . Он заявил, что американец ведет себя «как двуличная уличная девка».

Напомним, Райан Уитни, который в сезоне-2014/15 выступал за ХК «Сочи», высказался о российских девушках в подкасте Spittin’ Chicklets.