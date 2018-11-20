Американцу ответили на слова об уродстве россиянок

Российские хоккеистки Надежда Морозова и Екатерина Смоленцева прокомментировали высказывание американского хоккеиста Райана Уитни об уродстве российских девушек.
«Я просто в шоке! — призналась Морозова. — Американки — далеко не красавицы. У всех разные вкусы. Кого ты вообще такой, чтобы так говорить!? Не нравится — не смотри!», — заявила «Спорт-Экспрессу» голкипер женской хоккейной сборной России Надежда Морозова.
«Нормальный мужик такого не скажет. Значит он сам не мужчина. Пускай на себя в зеркало посмотрит», — добавила Смоленцева.
Ранее на слова Райана Уитни отреагировал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. Он заявил, что американец ведет себя «как двуличная уличная девка».
Напомним, Райан Уитни, который в сезоне-2014/15 выступал за ХК «Сочи», высказался о российских девушках в подкасте Spittin’ Chicklets.
«В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — приводит его слова «Чемпионат».