«Вегас» в овертайме переиграл «Аризону» благодаря дублю Пачьоретти

"Вегас Голден Найтс" в овертайме обыграл "Аризону Койотс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт"

В следующем матче "Вегас" примет "Калгари Флэймз", а "Аризона" дома сыграет с "Колорадо Эвеланш".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Аризона Койотс" (Глендейл, США) — "Вегас Голден Найтс" (Парадайс, США) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 — Степан (Чикран) — 19:08 1:1 — Носек (Смит, Макнэбб) — 25:50 1:2 — Пачоретти (Икин, Так) — 35:51 2:2 — Степан (Гальченюк, Келлер) — 53:11 (5x4)

2:3 — Пачоретти (Теодор) — 63:36 (3x3)