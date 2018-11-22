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«Вегас» в овертайме переиграл «Аризону» благодаря дублю Пачьоретти 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
"Вегас Голден Найтс" в овертайме обыграл "Аризону Койотс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Макс Пачьоретти, также отличился Томаш Носек. У хозяев две шайбы забросил Дерек Степан.
В следующем матче "Вегас" примет "Калгари Флэймз", а "Аризона" дома сыграет с "Колорадо Эвеланш".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Аризона Койотс" (Глендейл, США) — "Вегас Голден Найтс" (Парадайс, США) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 — Степан (Чикран) — 19:08  1:1 — Носек (Смит, Макнэбб) — 25:50  1:2 — Пачоретти (Икин, Так) — 35:51  2:2 — Степан (Гальченюк, Келлер) — 53:11 (5x4)
2:3 — Пачоретти (Теодор) — 63:36 (3x3)
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Томаш Носек , Дерек Степан , Макс Пачьоретти , Советский спорт , Хоккей
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