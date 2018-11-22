Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малкин — гол, Овечкин — передача: россияне побеждают в НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Александр Овечкин отметился результативной передачей, Евгений Малкин помог «Питтcбургу» прервать неудачную серию, Александр Георгиев заработал свой первый «сухарь», а Илья Ковальчук не набрал очков в седьмом матче подряд — «Газета.Ru» об очередном игровом дне НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2

В первом матче игрового дня «Каролина Харрикейнз» дома взяла верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Голами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдик, Джастин Уильямс, Майкл Ферланд, Себастьян Ахо, а также россиянин Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. У команды из Канады отличились Джон Таварес и Каспери Капанен.
Для Свечникова этот гол стал пятым в сезоне. Кроме того, игрок завершил поединок с показателем полезности «плюс два».
На его счету восемь бросков в створ и звание третьей звезды поединка. Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2. Шайбы у победителей Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. В составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад и Эрик Густафссон.
Капитан столичного коллектива Александр Овечкин отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «плюс один».
В шести последних матчах россиянин набрал шесть (3+3) очков. Всего в 21 игре сезона НХЛ на счету Овечкина 24 (15+9) балла за результативность.
Дмитрий Орлов из «Вашингтона» сыграл 24 минуты. Также голевой пас на счету нападающего «Чикаго» Артема Анисимова.

«Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» — 5:1

«Питтсбург Пингвинз» наконец прервал неудачную серию, уверенно обыграв «Даллас Старз» на родном льду со счетом 5:1. До этого «пингвины» терпели поражения в четырех матчах подряд.
Голами в составе хозяев отметились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Хернквист и Таннер Пирсон. У гостей единственную шайбу с передачи Александра Радулова забросил Роопе Хинц.
Вернувшийся после травмы Кросби стал главным героем поединка — на его счету гол и результативная передача. Малкин, помимо заброшенной шайбы, покинул лед с показателем полезности «плюс один».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0. Шайбы забрасывали Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер.
Главной звездой поединка был признан отразивший 29 бросков 22-летний российский голкипер Александр Георгиев, который подменял основного вратаря «рейнджеров» Хенрика Лундквиста.
«Лучше и быть не могло. Отличное время для шатаута. Большая победа для парней в матче с заклятым соперником. Я очень счастлив и благодарен команде. Она отлично сегодня сыграла в обороне, — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2

«Нью-Джерси Дэвилз» дома справился с «Монреаль Канадиенс» — 5:2. В составе «дьяволов» дублем отметился Павел Заха, по голу на счету Кайла Палмьери, Нико Хишира и Тейлора Холла. У канадской команды отличились Джонатан Друен и Макс Доми.
27-летний российский защитник хозяев Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Также в его активе показатель полезности «плюс один».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 7:3

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на родном льду не оставила шансов «Флориде Пантерз» — 7:3. Дублем в составе победителей отметился защитник Райан Макдона, по голу на счету Мэтью Жозефа, Никиты Кучерова, Янни Гурда, Адама Эрни и Стивена Стэмкоса. У «пантер» забили Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.
Кроме заброшенной шайбу у Кучерова на счету два результативных паса и показатель полезности «плюс два».
А вот Евгений Дадонов из «Флориды» закончил встречу с отрицательным статистическим результатом — «минус один».

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:7

Такой же счет был зафиксирован и в матче «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», где успех отпраздновали гости.
Голкипер победившей команды Семен Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал два (1+1) очка.
Российский форвард «королей» Илья Ковальчук был одним из худших игроков матча. Нападающий заработал показатель полезности «минус два» и отметился одним удалением, которое было реализовано. 35-летний хоккеист не может набрать баллов на протяжении уже семи встреч кряду.

Остальные матчи дня:

  • «Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2 
  • «Детройт Ред Уингз» — «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ 
  • «Миннесота Уайлд» — «Оттава Сенаторз» — 6:4 
  • «Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:1 
  • «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ 
  • «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 6:3
  • «Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:3
Газета.Ru: последние новости
Хоккеист Кулемин: в России было тяжело после жизни в Канаде и США "Американцы такие тупые": хоккеиста обругали за "уродов из Чернобыля" Тарасенко лишился зуба в матче с "Чикаго"
Комментарии
Стивен Стэмкос , Джастин Уильямс , Каролина Харрикейнз , Дмитрий Орлов , Макс Доми , Себастьян Ахо , Егор Яковлев , Крис Крайдер , Хенрик Лундквист , Райан Макдона , Патрик Хернквист , Эрик Густафссон , Андрей Свечников , Александр Георгиев , Джейк Гюнцель , Евгений Малкин , Павел Заха , Александр Радулов , Майк Хоффман , Владислав Каменев , Трой Брауэр , Майкл Ферланд , Игорь Ожиганов , Том Уилсон , Никита Задоров , Джон Таварес , Кевин Хейз , Евгений Дадонов , Семен Варламов , Брэндон Саад , Таннер Пирсон , Александр Овечкин , Джонатан Друен , Артем Анисимов , Нил Пионк , Никита Зайцев , Деванте Смит-пелли , Каспери Капанен , Михал Кемпны , Илья Ковальчук , Александр Барков , Никита Кучеров , Газета.Ru , Хоккей , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валуев признался в опухоли мозга185
Опубликовано последнее интервью Шумахера17
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
«Двум россиянам не бывать»
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем90
Новости партнеров
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
01:08
Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
MMA
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:36
Русская сказка закончилась
Футбол
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение