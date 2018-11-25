Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч и обогатил фаната на миллион долларов

Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне забросил пять шайб в ворота «Сент-Луис Блюз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тем самым помог одному из болельщиков выиграть миллион долларов. Об этом сообщает CBS Sports.

Фанат «Виннипега» Кристофер Хэйли принял участие в акции сети магазинов Sobeys. Согласно правилам конкурса, если один из хоккеистов Ванкувер Кэннакс, Калгари Флеймс, Эдмонтон Ойлерс или Виннипега забросит пять шайб, то выбранному организаторами фанату будет выплачен один миллион долларов в течение следующих двадцати лет.

«Виннипега» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз». Матч закончился со счетом 8:4. Видео голов Лайне опубликовано в YouTube-канале NHL Россия.