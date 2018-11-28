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Ковальчук впервые оказался запасным и смирился 

Lenta.ru + ещё 31 2 часа назад
Фото: Harry How / Getty Images
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингc» Илья Ковальчук рассказал о том, как чувствует себя в роли запасного. Слова 35-летнего хоккеиста приводит TMZ.
«Впервые в карьере оказался в роли запасного. Но мне не важно. Команда побеждает — это единственное, что имеет значение», — заявил Ковальчук. Он также признал, что в его возрасте сложно менять стиль игры.
28 ноября «Лос-Анджелес» переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1. Ковальчук провел на льду менее 10 минут. Кроме того, у россиянина продолжается серия без результативных действий. Ковальчук уже в десятом матче не набирает ни одного очка.
Форвард присоединился к «Лос-Анджелесe» летом 2018-го. До этого он в течение шести лет защищал цвета петербурского СКА. В составе армейцев Ковальчук дважды выиграл Кубок Гагарина. В НХЛ нападающий выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».
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Илья Ковальчук , Хоккей
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