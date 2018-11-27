Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) канадец оформил дубль и сделал результативную передачу.

Вторым стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа. Он набрал три (два года и одна передача) очка во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:5).

Третьей звездой был признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер , оформивший ассистентский хет-трик в игре с «Бостон Брюинз» (4:2).