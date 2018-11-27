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Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 26 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон признан лучшим игроком игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НБА), сообщает "Советский спорт".
В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) канадец оформил дубль и сделал результативную передачу.
Вторым стал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа. Он набрал три (два года и одна передача) очка во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:5).
Третьей звездой был признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, оформивший ассистентский хет-трик в игре с «Бостон Брюинз» (4:2).
Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ.
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Митчелл Марнер , Том Уилсон , Александр Овечкин , Советский спорт , Хоккей
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