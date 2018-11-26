Илья Ковальчук установил антирекорд по игровому времени в сезоне НХЛ

Илья Ковальчук с каждым днём забирается всё глубже в «собачью будку» у тренера «Лос-Анджелеса». На тренировке перед матчем с «Эдмонтоном» он занимался в третьем звене с Адрианом Кемпе и Мэттом Лаффом, а на игру был заявлен в четвёртом! Впервые в сезоне один из самых высокооплачиваемых игроков команды докатился до тройки, основная обязанность которой обычно — оборона.

«Надеюсь, он поймает кураж»

Уилли Дежарден после тренировки говорил о том, что он пытается расшевелить 17-го номера: «Это интересный игрок. Он полностью полагается на атакующие способности и не является мастером чеккинга. Его игра строится вокруг атаки. Что мне нравится, так он любит играть. Он хочет играть, и когда я называю его имя, он не выходит на площадку с кислым лицом. Он хочет получить шанс поиграть. Когда-бы я не назвал его имя, он вскакивает и готов играть. Надеюсь, он начнёт забивать. У него было пару моментов в прошлом матче, было очень несвойственно для него не реализовать их. В одном моменте перед воротами он промахнулся по шайбе, он таких вещей не допускает. Надеюсь, он поймает кураж, обычно если он набирает очки, то делает это пачками. Так что когда он „горяч“, то играет хорошо».

Даже сейчас, когда у Ковальчука дела идут не лучшим образом, всех удивило решение определить его в четвёртую тройку. Возможно, Дежарден рассчитывает на гордость Ковальчука, который привык играть в ударных тройках, но никак не в четвёртых. Забегая вперёд, никаких чудес от Ильи в игре с «Эдмонтоном» мы не увидели.

Надо понимать, что Дежарден в «Лос-Анджелесе» — только исполняющий обязанности тренера, при этом сейчас несколько именитых специалистов остались без работы в НХЛ. «Пошли слухи о том, что в „Кингз“ может прийти Тодд Маклеллан . Да, там уже есть Дежарден, но ему ничего не гарантировано. Думаю, „Кингз“ могут поменять тренера хоть завтра, если посчитают, что нашли нужную кандидатуру», — сказал накануне эксперт Sportsnet Ник Кипреос.

К игре с «Эдмонтоном» Илья подходил всё ещё лучшим бомбардиром команды, но это звание скоро перехватят Анже Копитар или Дастин Браун , которые постепенно начинают «разогреваться».

Именно Браун открыл счёт в матче, с передачи Копитара. Отличная быстрая атака была завершена отличным пасом капитана «Лос-Анджелеса» на пустые ворота. Ковальчук же появлялся на площадке нечасто, а в конце периода его звено вообще присело на скамейку.

Ещё в первом периоде «Эдмонтон» сравнял счёт, реализовав большинство, а в начале второго вышел вперёд. Но первое звено «Лос-Анджелеса» продолжало творить магию — сначала Браун отличился в большинстве, а затем и вовсе несколько раз заходил на хет-трик.

«Это игрок мирового класса, я просто пытаюсь открыться, а он меня найдёт», — сказал в перерыве Браун.

Было ощущение, что Копитар и Браун ещё не закончили, и оно материализовалось в третьем периоде. Сначала Анже забросил сам, убежав с Тальбо один на один, а в концовке Браун сделал хет-трик, попав в пустые ворота. «Лос-Анджелес» провёл лучшую игру в сезоне и в третьем периоде не позволил «Эдмонтону» поднять голову. За первые 10 минут Макдэвид и компания даже не могли нанести ни одного броска по воротам, а затем все опасные моменты ликвидировал вратарь Кэл Петерсон.

Ковальчук же ничем не запомнился, разве что своим единственным броском со входа в зону — Кэм Тальбо с лёгкостью его отразил. Свою последнюю смену он провёл в середине второго периода, а в заключительном отрезке сидел в уголке на скамейке запасных, понурив голову. Шесть минут 20 секунд — это антирекорд по игровому времени для россиянина. Дежарден после игры сказал, что это не связано с травмой и было тренерским решением. Он просто не хотел выпускать его против Макдэвида: «Ограничить игровое время Ковальчука было моим решением. Дело в Макдэвиде, который может проводить полутораминутные смены, во время которых мы меняем по две тройки, или выходить на следующую смену после короткого перерыва. Так что я пытался не выпускать этих ребят против Макдэвида. Плюс вторая бригада большинства сегодня не получила много времени, в том числе и Илья. Просто другие ребята сегодня поймали кураж».

Дежарден не первый матч не выпускает его на лёд при равном счёте, или когда «королям» надо удержать преимущество. Но как он надеется вывести Ковальчука из ступора, если не даёт ему играть ни в большинстве, ни в равных составах? Да и если вдруг «Лос-Анджелес» решит обменять Илью, тоже надо показывать товар лицом. Вряд ли кто захочет брать игрока, который стоит $ 6 млн, и при этом по большей части протирает лавку.