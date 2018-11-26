СКА обыграл рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе

Санкт-петербургский СКА одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была вынесенной и прошла в Цюрихе.

Эта встреча стал третьей вынесенной игрой в текущем сезоне КХЛ. В конце октября СКА и московский ЦСКА в Вене провели матчи против братиславского "Слована" . Петербуржцы одержали победу со счетом 7:0, москвичи — 9:0.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 32 матчах 51 очко, "Динамо" с 30 очками после 30 игр идет седьмым.

В следующем матче СКА 28 ноября в гостях сыграет с подольским "Витязем". "Динамо" в этот же день встретится с ЦСКА, эта игра также будет вынесенной и пройдет в Цюрихе.