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Панарин тремя очками принес «Коламбусу» победу над «Детройтом» 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: nhl.com
Программу игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершала встреча в Детройте, где местный "Ред Уингз" принимал на своем льду "Коламбус Блю Джекетс". Команды забросили на двоих 12 шайб, а поединок завершился со счетом 7:5 в пользу гостей.
Весомый вклад в победу "Коламбуса" сделал российский нападающий Артемий Панарин. В матче против "Детройта" россиянин отметился тремя набранными очками — одним голом и двумя результативными передачами. Благодаря своему выступлению Панарин удостоился звания первой звезды матча.
Также отметим, что помимо Панарина участие в матче также принял российский вратарь "Джекетс" Сергей Бобровский. Он провел на льду весь матч, отразив 27 бросков по своим воротам из 32-х нанесенных.
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Сергей Бобровский , Артемий Панарин , Хоккей
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