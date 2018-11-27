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Американская поп-звезда отказала российскому хоккеисту 

Газета.Ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский защитник "Торонто" Игорь Ожиганов не смог взять автограф известной поп-исполнительницы Дженнифер Лопес, сообщает "Советский спорт".
С певицей хоккеист случайно встретился в ресторане.
"В КХЛ есть паузы на Евротур. Там есть время отдохнуть. А в НХЛ идут матчи через день. Иногда — вообще каждый день. Вот ездили в Калифорнию — так мы с Никитой Зайцевым сходили в парк аттракционов, покатались. Набрались эмоций, приезжали на матч в шортах. Там ведь тепло. Встретили в ресторане Дженнифер Лопес. Попросил автограф, она не дала", — признался Ожиганов.
В нынешнем сезоне НХЛ Ожиганов выходил на лед в 21 матче, набрав три очка по системе "гол+пас".
Ранее сообщалось, что Ожиганов забросил дебютную шайбу в НХЛ.
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Дженнифер Лопес , Игорь Ожиганов , Никита Зайцев , Советский спорт , Хоккей
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