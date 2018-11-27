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Знарок вернется в сборную РФ по хоккею 

Рамблер + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок вернется в сборную в должности главного консультанта штаба национальной команды. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).
По данным издания, о назначении Знарка объявят 27 ноября после торжественной церемонии в Кремле. На этом мероприятии президент РФ Владимир Путин наградит орденами Дружбы чиновников и тренеров, в том числе и Знарка, за подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018.
«Коммерсант» отмечает, что в новой должности Знарок будет курировать подготовку национальных хоккейных команд всех возрастов. Он будет наблюдать за матчами и тренировками команд с игроками до 16, до 17, до 18 лет и взрослой сборной. Также он будет консультировать тренеров и проводить тренировки на сборах у молодежи.
Под руководством Олега Знарка сборная РФ по хоккею завоевала «золото» Чемпионата мира-2014 и Олимпиады-2018. Однако в апреле 2018 года он покинул пост главного тренера сборной и петербургского клуба СКА. В обеих командах его заменил Илья Воробьев.
Президент ФХР Владислав Третьяк объяснил это решение психологической усталостью специалиста. Он заявлял, что Знарок станет тренером-консультантом.
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Олег Знарок , Илья Воробьев , Владислав Третьяк , Владимир Путин , Хоккей , Прочее
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