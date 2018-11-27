Тренер сборной России по хоккею назвал главную задачу команды

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о главной задачи команды на сезон, передает RT.

Он отметил, что сборная омолодилась, на Кубок Карьяла было вызвано много молодых хоккеистов.

"У российской сборной всегда одна задача — играть как можно лучше и еще раз как можно лучше. У нас есть план по вызовам на Кубок Первого канала. Естественно, озвучим его позже. Сезон идет, ребята получают травмы, поэтому подождем с составом.

Был долгий сезон, игроки вернулись с Олимпиады, было много травмированных и больных. Сейчас открывается новое олимпийское четырехлетие, мы вызвали массу молодых ребят на Кубок Карьяла, было очень много дебютантов и тех, кто когда-то давно провел одну-две игры.

Сейчас сборная перезапускается и мы продолжил смотреть игроков для нее", — заявил он.

Ранее Быков рассказал о коррупции в хоккее.