Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной России по хоккею назвал главную задачу команды 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о главной задачи команды на сезон, передает RT.
Он отметил, что сборная омолодилась, на Кубок Карьяла было вызвано много молодых хоккеистов.
"У российской сборной всегда одна задача — играть как можно лучше и еще раз как можно лучше. У нас есть план по вызовам на Кубок Первого канала. Естественно, озвучим его позже. Сезон идет, ребята получают травмы, поэтому подождем с составом.
Был долгий сезон, игроки вернулись с Олимпиады, было много травмированных и больных. Сейчас открывается новое олимпийское четырехлетие, мы вызвали массу молодых ребят на Кубок Карьяла, было очень много дебютантов и тех, кто когда-то давно провел одну-две игры.
Сейчас сборная перезапускается и мы продолжил смотреть игроков для нее", — заявил он.
Ранее Быков рассказал о коррупции в хоккее.
Газета.Ru: последние новости
Быков рассказал о коррупции в хоккее Знарок вернулся в сборную России по хоккею В Словакии из-за проблем с сердцем умер 21-летний хоккеист
Илья Воробьев , Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой11
Фуркад записал обращение к Шипулину
Ягудин озвучил проблему Медведевой26
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»212
Олимпийская чемпионка назвала причину неудач Медведевой1
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение