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Андрей Разин возглавил клуб КХЛ «Северсталь»
ТАСС
+
ещё 14
7 часов назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Андрей Разин
назначен главным тренером клуба
Континентальной хоккейной лиги "Северсталь"
. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.
Разин сменил на этом посту
Александра Гулявцева
.
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