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Андрей Разин возглавил клуб КХЛ «Северсталь» 

ТАСС + ещё 14 7 часов назад
Фото: ТАСС
Андрей Разин назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги "Северсталь". Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.
Разин сменил на этом посту Александра Гулявцева.
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Александр Гулявцев , Андрей Разин , Северсталь , Хоккей
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