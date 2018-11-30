Партнер Овечкина описал сотрясение мозга фразой «у меня его не так много»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов описал, как чувствовал себя в период восстановления после сотрясения мозга. Слова россиянина приводит в Twitter журналистка Изабель Хуршудян. «У меня не так много мозгов в голове, так что это не было для меня серьезно», — сказал хоккеист, отметив, что чувствует себя хорошо. Из-за травмы он пропустил шесть последних матчей. Кузнецов — обладатель кубка Стэнли-2018. Он стал лучшим бомбардиром победного для «Вашингтона» плей-офф, набрав 24 очка в 32 матчах. В регулярном чемпионатеКузнецов провел 79 игр в составе «Кэпиталс». На счету форварда 83 очка по системе «гол + пас». Он играл в одном звене с капитаном команды, россиянином Александром Овечкиным После окончания сезона Кузнецов привез трофей в родной Челябинск и поел из него пельменей.