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Овечкин вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам 

Чемпионат.com + ещё 17 2 часа назад
Фото: EPA
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Нью-Джерси Дэвилз (6:3). Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Также на его счету две результативные передачи в этой встрече.
Он вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обогнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 626 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука — 640 шайб.
Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.
В 25 матчах Овечкин набрал 31 очко (19+12). В снайперской гонке он отстаёт на одну шайбу от Джеффа Скиннера (»Баффало Сэйбрз») и на две от Патрика Лайне («Виннипег Джетс»).
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Джефф Скиннер , Александр Овечкин , Патрик Лайне , Хоккей
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