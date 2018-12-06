Торжественная церемония открытия памятника известному советскому тренеру по хоккею Анатолию Тарасову состоится 10 декабря перед ледовым дворцом спорта ЦСКА.
«Идея памятника принадлежит мне. Это была моя мечта. Это человек, который многое в жизни пережил. Я очень счастлива, папа, что удалось создать такой памятник, который будет олицетворять собой победы, настоящие победы», — сказала дочь прославленного хоккейного тренера Татьяна Тарасова журналистам.
Заслуженный тренер по фигурному катанию поблагодарила за помощь министра обороны Сергея Шойгу, который через начальника ЦСКА разрешил поставить памятник перед Дворцом спорта ЦСКА.
Открытие памятника приурочено к 100-летию советского тренера.