Ковальчук выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» россиянин Илья Ковальчук пропустит месяц в связи с полученной травмой лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

У спортсмена обнаружена инфекция в лодыжке. Причина её попадания в организм спортсмена не определена.

Илья Ковальчук в июле текущего года подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на сумму $18,75 млн За команду он сыграл 25 матчей, в которых набрал 14 очков по системе «гол+пас».