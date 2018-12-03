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Ковальчук выбыл на месяц из-за травмы 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» россиянин Илья Ковальчук пропустит месяц в связи с полученной травмой лодыжки. Об этом сообщила пресс-служба команды.
У спортсмена обнаружена инфекция в лодыжке. Причина её попадания в организм спортсмена не определена.
Илья Ковальчук в июле текущего года подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на сумму $18,75 млн За команду он сыграл 25 матчей, в которых набрал 14 очков по системе «гол+пас».
News.ru ранее сообщал, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подарил футболисту ««Ди Си Юнайтед» Уэйну Руни собственные клюшки.
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Уэйн Руни , Александр Овечкин , Илья Ковальчук , Хоккей
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