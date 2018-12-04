Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на Кубок Первого канала, сообщает "Советский спорт".
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").
Кубок Первого канала пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.
Ранее сообщалось, что проданы все билеты на ближайшие матчи сборной России в Москве.
Газета.Ru: последние новости
В Башкортостане детский хоккейный матч закончился массовой дракой Российский форвард "Вашингтона" вышел на лед после сотрясения мозга Гол Дадонова принес Флориде победу над Баффало
Комментарии
Василий Токранов , Александр Барабанов , Сергей Андронов , Сергей Плотников , Илья Сорокин , Александр Кадейкин , Николай Прохоркин , Андрей Кузьменко , Михаил Науменков , Антон Бурдасов , Кирилл Капризов , Владислав Гавриков , Никита Гусев , Илья Каблуков , Алексей Василевский , Игорь Шестеркин , Андрей Локтионов , Евгений Кетов , Михаил Григоренко , Андрей Педан , Александр Елесин , Антон Слепышев , Максим Шалунов , Игорь Бобков , Артем Блажиевский , Виктор Антипин , Никита Нестеров , Павел Дацюк , Иван Телегин , Советский спорт , Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве21
Названа предварительная причина смерти Ломакина2
Владелец «Спартака» обогатился1
Названа дата начала нового чемпионата России по футболу
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым148
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
02:13
Игрок «Локомотива» заявил об угрозах
Футбол
00:30
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Гандбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение