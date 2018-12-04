Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на Кубок Первого канала, сообщает "Советский спорт"

Кубок Первого канала пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.

Ранее сообщалось, что проданы все билеты на ближайшие матчи сборной России в Москве.