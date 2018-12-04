Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на Кубок Первого канала, сообщает "Советский спорт".
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").
Кубок Первого канала пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.
Ранее сообщалось, что проданы все билеты на ближайшие матчи сборной России в Москве.