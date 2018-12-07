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«Спартак» вышел в финал хоккейного турнира Кубок легенд 

ТАСС + ещё 35 7 декабря 2018
Фото: ТАСС
В первом матче хоккейного турнира Кубок легенд команда ветеранов московского "Спартака" обыграла московские "Крылья Советов" со счетом 9:2 и вышла в финал.
Второй финалист определится в матче между московскими "Динамо" и ЦСКА, который пройдет 8 декабря. В этой же игре станет известен соперник "Крыльев Советов" в матче за третье место. Финал и матч за третье место будут сыграны 9 декабря.
Кубок легенд проходит в пятый раз и во всех предыдущих розыгрышах победу праздновал ЦСКА. Первый розыгрыш прошел в ноябре 2011 года и был приурочен к 65-летию отечественного хоккея. Во второй раз турнир состоялся в 2015 году и был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В третьем розыгрыше команды ветеранов встречались в 2016-м в честь 70-летия отечественного хоккея, а последний раз Кубок легенд проводился в 2017 году.
В этом году турнир приурочен к 100-летию со дня рождения одного из самых известных хоккейных тренеров Анатолия Тарасова. Под его руководством ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза — Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.
Кубок победителям турнира будет вручать его дочь, заслуженный тренер СССР и член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова. Организатором турнира выступает Лига Легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель".
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