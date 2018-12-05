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Российского вратаря заменили в матче НХЛ из-за восьми пропущенных шайб 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Российского голкипера "Коламбус Блю Джекетс" Сергея Бобровского заменили за 13 минут до конца матча против "Калгари Флэймз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
30-летний хоккеист покинул площадку в третьем периоде при счете 3:8 в пользу соперников. Однако, несмотря на восемь пропущенных шайб, спортсмен отразил 16 бросков по воротам за 46 минут 29 секунд.
Ранее нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оформил гол в матче против "Колорадо Эвеланш" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
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