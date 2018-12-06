Третьяк сравнил талантливых хоккеистов с белыми грибами

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что сборная России завоюет медали молодежного чемпионата мира — 2019, сообщает ТАСС.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувер и Виктория.

"Хочу сказать, в этом году у нас команда получше. Поймите, каждый год белые грибы не рождаются, есть год посильнее, есть послабее, команда неплохая, как они себя проявят — посмотрим. Хорошая проверка была в Канаде, они играли против разных команд, это очень сложно. Надеемся на медали", — сказал Третьяк.

Соперниками сборной России по группе А стали сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее стало известно, что Канада в 15-й раз примет молодежный чемпионат мира по хоккею.