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Восстановлена картина гибели футболиста «Локомотива»
Восстановлена картина гибели футболиста «Локомотива»

Третьяк сравнил талантливых хоккеистов с белыми грибами 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что сборная России завоюет медали молодежного чемпионата мира — 2019, сообщает ТАСС.
Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувер и Виктория.
"Хочу сказать, в этом году у нас команда получше. Поймите, каждый год белые грибы не рождаются, есть год посильнее, есть послабее, команда неплохая, как они себя проявят — посмотрим. Хорошая проверка была в Канаде, они играли против разных команд, это очень сложно. Надеемся на медали", — сказал Третьяк.
Соперниками сборной России по группе А стали сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
Ранее стало известно, что Канада в 15-й раз примет молодежный чемпионат мира по хоккею.
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