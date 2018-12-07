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Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» одолеть «Филадельфию» 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: www.nhl.com/ru
Матчем между "Коламбус Блю Джекетс" и "Филадельфия Флайерз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пиджаки" на выезде сумели добиться победы лишь в овертайме со счетом 4:3. Российский форвард гостей Артем Панарин отметился двумя результативными передачами.
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 23 броска из 26. В составе "пиджаков" дубль оформил Сет Джонс, ставший автором победного гола в овертайме.
Еще в одной встрече "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду обыграла "Бостон Брюинз" со счетом 3:2. Российский нападающий "молний" Никита Кучеров набрал одно очко за результативную передачу.
Другие результаты дня: "Торонто Мэйпл Ливз" — "Детройт Ред 4:5 ОТ, "Оттава Сенаторз" — "Монреаль Канадиенс" — 2:5.
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