Овечкин установил рекорд НХЛ

Матч все еще идет, на момент третьего периода счет равный 2:2. Нападающий пока не отметился заброшенной шайбой, но смог нанести два удара по воротам соперника. Первый из них стал для Овечкина 5000-м броском за карьеру в НХЛ. Чтобы достичь этого значения форварду потребовался 1031 матч.

Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну, которому для нанесения 5000 бросков понадобилось 1215 матчей.

Ранее сообщалось, что вратарь "Тампы" Василевский сможет сыграть через несколько недель.