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КХЛ. «Барыс» выиграл в гостях у «Адмирала» 

Вести.Ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: hcbarys.kz
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. "Адмирал" принимал "Барыс" из Астаны и проиграл 1:3.
Уже на третьей минуте Константин Глазачев вывел "Адмирал" вперед. Но первый успех приморцев оказался их последним успехом. Гости забросили по шайбе в каждом из периодов — Патрис Кормье в первой и третьей 20-минутках, Даррен Диц — во втором. В итоге победа "Барыса" 3:1.
"Барыс" набрал 50 очков и укрепился на пятой позиции в Восточной конференции. "Адмирал" с 20 очками остался на последнем 13 месте.
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