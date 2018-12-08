КХЛ. «Барыс» выиграл в гостях у «Адмирала»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. "Адмирал" принимал "Барыс" из Астаны и проиграл 1:3.

"Барыс" набрал 50 очков и укрепился на пятой позиции в Восточной конференции. "Адмирал" с 20 очками остался на последнем 13 месте.