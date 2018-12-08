Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

КХЛ. «Трактор» дожал «Сибирь» в овертайме 

Вести.Ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: http://hctraktor.org/
Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Новосибирске. "Сибирь" принимала челябинский "Трактор" и проиграла 1:2. Решающая шайба была заброшена за пять секунд до завершения дополнительного периода.
"Трактор" повел в счете на восьмой минуте после броска Егора Дугина. Сибиряки только на 36 минуте сумели отыграться. Гол на счету Владимира Первушина. Больше в основное время счет не менялся, и 60 минут завершились со счетом 1:1.
В конце дополнительного периода "Сибирь" осталась в меньшинстве. Хозяева пытались выстоять и довести дело серии буллитов. Но этого им не позволил канадский легионер уральцев Пол Щехура, который принес "Трактору" победу с результатом 2:1.
"Трактор" набрал 35 очков и догнал в таблице Восточной конференции "Куньлунь". Челябинцы занимают 9 место. У "Сибири" 28 очков и 11 позиция.
Вести.Ru: последние новости
КХЛ. Хет-трик Эллисона помог "Магнитке" обыграть "Спартак" "Даллас" без помощи Радулова обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в матче НХЛ КХЛ. "Барыс" выиграл в гостях у "Адмирала"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наполи» разгромил «Фрозиноне» в матче серии А
Кулижников снова выиграл спринт
Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Челси» — «Манчестер Сити»
Эрнандес: я счастлив в ЦСКА
Жена Мамаева раскрыла подробности измены мужа4
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:09
Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову
Фигурное катание Статьи
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение