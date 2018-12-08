КХЛ. «Трактор» дожал «Сибирь» в овертайме

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился в Новосибирске. "Сибирь" принимала челябинский "Трактор" и проиграла 1:2. Решающая шайба была заброшена за пять секунд до завершения дополнительного периода.

"Трактор" повел в счете на восьмой минуте после броска Егора Дугина . Сибиряки только на 36 минуте сумели отыграться. Гол на счету Владимира Первушина . Больше в основное время счет не менялся, и 60 минут завершились со счетом 1:1.

В конце дополнительного периода "Сибирь" осталась в меньшинстве. Хозяева пытались выстоять и довести дело серии буллитов. Но этого им не позволил канадский легионер уральцев Пол Щехура , который принес "Трактору" победу с результатом 2:1.

"Трактор" набрал 35 очков и догнал в таблице Восточной конференции "Куньлунь". Челябинцы занимают 9 место. У "Сибири" 28 очков и 11 позиция.