Молодёжная сборная России по хоккею выиграла у канадцев

Юниорская сборная России (U-18) по хоккею в первом матче Мирового кубка вызова одержала победу над командой «Канада Восток». Встреча завершилась со счётом 5:3.

За россиян шайбы забросили Евгений Грошев, Родион Амиров и Дмитрий Шешин. Также дублем отметился Василий Подколзин.

Следующий матч российская сборная проведёт против соперников из Чехии. Встреча состоится 11 декабря на «Лалонд Арене».

Мировой кубок вызова проходит в Боннивиле (Канада).