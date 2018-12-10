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Молодёжная сборная России по хоккею выиграла у канадцев 

News.ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: © fhr.ru
Юниорская сборная России (U-18) по хоккею в первом матче Мирового кубка вызова одержала победу над командой «Канада Восток». Встреча завершилась со счётом 5:3.
За россиян шайбы забросили Евгений Грошев, Родион Амиров и Дмитрий Шешин. Также дублем отметился Василий Подколзин.
Следующий матч российская сборная проведёт против соперников из Чехии. Встреча состоится 11 декабря на «Лалонд Арене».
Мировой кубок вызова проходит в Боннивиле (Канада).
Ранее News.ru сообщал, что Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко повинился перед болельщиками за разгром от «Ванкувера».
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