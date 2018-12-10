Тренер-консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке «молодёжки», передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Специалист работает с хоккеистами на льду. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Знарок отправится вместе с командой на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Канаде. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабрая по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.