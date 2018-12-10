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Олег Знарок принимает участие в тренировке молодёжной сборной России 

Чемпионат.com + ещё 17 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Тренер-консультант штаба сборной России Олег Знарок принимает участие в тренировке «молодёжки», передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Специалист работает с хоккеистами на льду. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Знарок отправится вместе с командой на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в Канаде. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабрая по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
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