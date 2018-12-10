Третьяк продолжит карьеру в рижском «Динамо»

Соответствующая запись сделана в микроблоге рижан в Twitter.

Третьяк в июле подписал с "Динамо" пробный контракт и провел в текущем сезоне один матч в КХЛ. Прошлый сезон 22-летний вратарь провел, выступая в ВХЛ за чеховскую "Звезду", а также сыграл один матч в КХЛ в составе владивостокского "Адмирала". Всего за два сезона в "Адмирале" Третьяк сыграл пять матчей в КХЛ, пропустив в них девять шайб и в среднем отражая 91,3% бросков.

В октябре 2017 года голкипер расторг контракт с владивостокским клубом по обоюдному согласию сторон и подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2017/18.