Петтерссон, Доминге и Годро признаны звездами недели в НХЛ

Признанный первой звездой недели Петтерссон стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 очков (2 шайбы+6 передач) в трех матчах. В двух матчах форвард стал автором победных голов.

Второй звездой признан Доминге. На минувшей неделе вратарь помог "Тампе" одержать три победы и продлить победную серию до шести игр.

Замкнул тройку лучших игроков недели Годро. Форвард "Калгари" в четырех матчах набрал 8 (2+6) очков и помог "Флэймз" одержать три победы и подняться на первое место в Западной конференции.