Нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон, вратарь "Тампы" Луи Доминге и форвард "Калгари" Джонни Годро вошли в число трех звезд недели НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Признанный первой звездой недели Петтерссон стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 очков (2 шайбы+6 передач) в трех матчах. В двух матчах форвард стал автором победных голов.
Второй звездой признан Доминге. На минувшей неделе вратарь помог "Тампе" одержать три победы и продлить победную серию до шести игр.
Замкнул тройку лучших игроков недели Годро. Форвард "Калгари" в четырех матчах набрал 8 (2+6) очков и помог "Флэймз" одержать три победы и подняться на первое место в Западной конференции.