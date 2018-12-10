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Петтерссон, Доминге и Годро признаны звездами недели в НХЛ 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP
Нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон, вратарь "Тампы" Луи Доминге и форвард "Калгари" Джонни Годро вошли в число трех звезд недели НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Признанный первой звездой недели Петтерссон стал лучшим бомбардиром недели, набрав 8 очков (2 шайбы+6 передач) в трех матчах. В двух матчах форвард стал автором победных голов.
Второй звездой признан Доминге. На минувшей неделе вратарь помог "Тампе" одержать три победы и продлить победную серию до шести игр.
Замкнул тройку лучших игроков недели Годро. Форвард "Калгари" в четырех матчах набрал 8 (2+6) очков и помог "Флэймз" одержать три победы и подняться на первое место в Западной конференции.
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