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Овечкин поднялся на 11-е место в топе НХЛ 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин исполнил голевой хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройт Ред Уингз", сообщает "Советский спорт".
Благодаря трем заброшенным шайбам форварда клуб разгромил соперников со счетом 6:2.
Эта игра стала 126-й для Овечкина, в которой от отметился двумя и более голами. По результатам удачной встречи россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обогнав канадского хоккеиста Дино Сисарелли (125 матчей).
Ранее "Ванкувер Кэнакс" одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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